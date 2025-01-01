One Tree Hill
Folge 17: Lydias letzte Chance
41 Min.Ab 12
Nathan hilft Jamie und Haley mit Lydias scheinbar aussichtsloser Situation umzugehen. Quinn und Clay möchte einige Zeit ohne den anderen verbringen. Und Brooke erwischt Julian mit Alex, als sie ihn gerade wieder zurücknehmen wollte.
