One Tree Hill
Folge 4: Der große Auftritt
41 Min.Ab 12
Brookes Fashionshow wird zu einem großen Erfolg, doch sie hat eine Konkurrentin in Karin gefunden. Diese scheint Brookes Designs nachzumachen und an Julian vorzuführen. Und Renee berichtet in den Medien von ihrer Schwangerschaft.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
