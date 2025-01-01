One Tree Hill
Folge 9: Gefühlschaos
40 Min.Ab 12
Brooke erhält Neuigkeiten und Nathan steht kurz davor einen Vertrag bei der NBA zu unterzeichnen. Dan kehrt zurück nach Tree, was Nathan wiederum nicht zu gefallen scheint. Trotzdem erlaubt er seinem Sohn Jamie Zeit mit seinem Opa zu verbringen.
