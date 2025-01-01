Orte des Schreckens
Es gibt Orte, die das Böse anziehen. Mystische Orte die immer wieder Schauplatz für schreckliche Taten, Unfälle und Morde sind. Doch warum das so ist, ob böse Energien, Geister oder es einfach nur Zufälle sind, das wird nie geklärt werden. „Orte des Schreckens“ begibt sich auf die Suche nach genau diesen Orten, arbeitet ihre Geschichten auf und versucht eine Erklärung zu finden, warum es immer hier gehäuft zu teilweise unmenschlichen Geschehnissen gekommen ist.
