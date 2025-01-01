Oversexed
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Oversexed
Größer, länger, mehr oder ausgefallener: Leistungsdruck hat in der österreichischen Gesellschaft längst Einzug in die Schlafzimmer gehalten. Doch die Frage ist: Wie viel Sex ist genug? Ab wann wird die schönste Nebensache der Welt zur ernsthaften gesundheitlichen oder seelischen Belastung? Mit den Ergebnissen einer speziell für die Doku von "Marketagent" durchgeführten, repräsentativen Sex-Studie, beschäftigt sich die Sendung mit sechs verschiedenen Themenschwerpunkten.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
Copyrights:© PULS4
Enthält Produktplatzierungen