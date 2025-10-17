Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 9vom 17.10.2025
Folge 9: Klangvolle Zeiten

21 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Harry Houdini war ein Meister im Entfesseln. Seine berühmte Zwangsjacke wird nun im Laden geprüft. Kommt ein Deal zustande oder ergreifen die Pfand-Profis die Flucht?

