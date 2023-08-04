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Pool Kings - Profis am Werk

Pool statt Metallwanne

HGTVFolge vom 04.08.2023
Pool statt Metallwanne

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 04.08.2023: Pool statt Metallwanne

20 Min.Folge vom 04.08.2023

Eine Familie, die in Palm Desert in Kalifornien auf einer Ranch lebt, ist endlich bereit, die Wüstenoase zu bauen, von der sie seit 20 Jahren geträumt hat. Mike und Jim sind zur Stelle, um der Familie ein Gartenparadies zu designen, das eine Reihe von Wasserfällen, einen natürlichen Überlauf aus Felsbrocken, eine versteckte Wasserrutsche und eine Außenküche umfasst. Wird das Endergebnis das Warten der Familie wert sein?

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