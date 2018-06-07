Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
46 Min.Folge vom 07.06.2018Ab 12
Yorkie-Dame Abby sollte sich eigentlich längst um einen Wurf niedlicher Welpen kümmern, doch die Knirpse lassen auf sich warten. Dr. Dreesen sucht nach der Ursache dafür.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH