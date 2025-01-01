PULS 4 Doku: Der Kampf ums eigene Geschlecht
Von Frau zu Mann. Vom Mann zur Frau. Oder überhaupt etwas dazwischen? Noch nie war geschlechtliche Vielfalt so sichtbar wie heute. Und wird bei immer jüngeren Menschen Thema. 11% der Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren bezeichnen sich selbst als 'Queer'. Also nicht heterosexuell, sondern transsexuell oder keinem der beiden binären klassischen Geschlechtern zugehörig. Alles erlaubt? Oder noch immer ein Tabu? Vor allem wenn es um Kinder geht, wird das Themengebiet zum Minenfeld.
