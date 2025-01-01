PULS 4 Doku: LIEBE ZU DRITT+ - Wie funktioniert Polyamorie?
Polyamorie, das bedeutet, mit mehreren Personen gleichzeitig in einer Beziehung zu sein. Dabei handelt es sich nicht um Fremdgehen, sondern um geteilte Liebe, mit der alle Partner einverstanden sind. Wie sieht der Alltag in polyamoren Familien mit Kindern aus? Wir begleiten Menschen, die ihre Beziehungen abseits der gängigen Norm leben.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4