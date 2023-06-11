Das Finale: Wer gewinnt die 10.000€ ?Jetzt kostenlos streamen
Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge
Folge 4: Das Finale: Wer gewinnt die 10.000€ ?
46 Min.Folge vom 11.06.2023
Panagiota lädt zum nervenaufreibenden Finale ein und die verbliebenen vier Putzhelden sind von Beginn an maximal gefordert. Schon in der ersten Challenge kann der Sieger ein Ticket für die Final-Challenge lösen, während der Verlierer gehen muss. Hierbei wartet auf die Kandidaten eine mehr als nur eingebrannte Auflaufform. Das Putzmittel muss bei einer Versteigerung mit Zeitgeboten ergattert werden. Es ist Taktik gefragt: Benötigt man ein besseres Putzmittel oder mehr Zeit?
Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge
Genre:Spielshow, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen