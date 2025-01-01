Random Mission
1 StaffelAb 12
Survival Mattin hat eingeladen und alle sind gekommen, um in einem epischen Agenten vs. Security Szenario gegeneinander anzutreten. In Tarnanzügen, auf Quads oder mit echter KI-Sicherheitstechnik: Kann Mattin sich genug Vorteile erspielen, um im großen Finale den Random-Mission-Pokal in den Händen zu halten? Fritz Meinecke, Jan Schlappen, Brian, Bommel & Co. werden es ihm nicht leicht machen. Dann auch noch ein Imposter? In dieser Staffel ist nichts vorhersehbar. Jeden Mittwoch und Sonntag neue Folgen!
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
