Red' ma drüber
1 StaffelAb 0
Red' ma drüber
Lange Wartezeiten auf einen Facharzttermin, geplante Krankenhausschließungen, allgemeiner Ärztemangel – im österreichischen Gesundheitssystem läuft nicht alles rund. Darüber sind sich jedenfalls die Gäste der heutigen Diskussionsrunde bei Kristina Sprenger einig. Und doch haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht und verschiedene Visionen für die Zukunft. Es diskutieren Barbara Weber, Ordinationsassistentin aus der Steiermark, Pascal Honisch, Sozialarbeiter im Psychosozialen Dienst in Wien, Tina Hinek, die selbst aufgrund von mangelhafter Versorgung einen gesundheitlichen Schicksalsschlag erlitten hat, und Friedrich Iglar, der sich gegen Krankenhausschließungen engagiert.
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0