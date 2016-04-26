Eine Linie quer durch den Himmel: Teil IJetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 1: Eine Linie quer durch den Himmel: Teil I
21 Min.Folge vom 26.04.2016Ab 12
Ein ungleiches Kletterduo versucht, eine der Königsdisziplinen des Alpinismus zu meistern: die Fitz-Roy-Traverse in Patagonien.
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen