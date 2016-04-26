Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 2Folge 1vom 26.04.2016
21 Min.Folge vom 26.04.2016Ab 12

Ein ungleiches Kletterduo versucht, eine der Königsdisziplinen des Alpinismus zu meistern: die Fitz-Roy-Traverse in Patagonien.

