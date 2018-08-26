Reel Rock
Folge 2: The Inner Wall
27 Min.Folge vom 26.08.2018Ab 12
Erforsche den Geist von Andy Kirkpatrick, einem Weltklasse-Kletterer. Wir folgen Andy bei einer 18-tägigen Solo-Besteigung des El Capitan, wo das Leben an der Wand prekär, hart und einsam ist.
