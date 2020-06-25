Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reel Rock S6 E4: Geschwindigkeitsrekord in Kalifornien

Red Bull TVStaffel 6Folge 4vom 25.06.2020
Reel Rock S6 E4: Geschwindigkeitsrekord in Kalifornien

Folge 4: Reel Rock S6 E4: Geschwindigkeitsrekord in Kalifornien

21 Min.Folge vom 25.06.2020Ab 12

Alex Honnold und Tommy Caldwell stellen uns den Geschwindigkeitsrekord über "The Nose" auf den El Capitan in Kalifornien vor.

