Rosins Kantinen
1 StaffelAb 12
Jeder fünfte Deutsche isst mittags in einer Kantine. Doch wo täglich für hunderte von Menschen gekocht wird, ist das Essen oft von mieser Qualität. Aber Rettung naht: Frank Rosin stellt sich undercover an der Essensschlange an und beobachtet heimlich die Abläufe in der Großküche. Danach übernimmt der Zwei-Sterne-Koch mit seinem Team das Kommando. Gemeinsam heißt es: Speisepläne auffrischen, Geschmack verbessern, Abläufe optimieren und die Großküche wieder auf Erfolgskurs bringen.
Genre:Reality, Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
12
