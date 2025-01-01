Rudolf Nurejews Schwanensee
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Rudolf Nurejews Schwanensee
Die Dokumentation lässt die legendäre Choreografie mit frischem Blick Revue passieren und macht die Faszination des Ereignisses spürbar. Menschen aus Nurejews Umfeld und Tanzstars von heute, wie etwa der Choreograf Eric Gauthier oder die Primaballerina Polina Semionova, kommentieren das Ereignis, geben persönliche wie künstlerische Einblicke in Nurejews Schaffen und blicken aus heutiger Sicht auf den Künstler und sein Werk zurück.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0