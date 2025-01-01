Sagt der Walfisch zum Thunfisch
Mit der neuen Kinderoper "Sagt der Walfisch zum Thunfisch" von Thierry Tidrow lädt die Neue Staatsoper im Künstlerhaus Kinder und Erwachsene ein, gemeinsam in eine faszinierende Welt voller Fantasie, Musik und Emotionen einzutauchen. Im Zentrum der Geschichte stehen die beiden Wesen DU und ICH, die in einem spielerischen Austausch eine eigene Sprache entwickeln und eine enge Freundschaft aufbauen. Doch plötzlich bricht ein Sturm los, Regen setzt ein, und ein Raumschiff landet. Der Kapitän NOE verkündet eine Sintflut und will nur Musikerinnen und Musiker an Bord seines intergalaktischen Rettungsschiffs aufnehmen - "Von jedem Instrument zwei." Für DU und ICH beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Beide können nicht schwimmen und spielen kein Instrument. Erst als DU NOE mit einem originellen Witz - "Sagt der Walfisch zum Thunfisch…" - zum Lachen bringt, ist der Kapitän bereit, einen Platz an Bord freizumachen. Doch ICH bleibt zurück. Wird DU ICH wirklich im Regen stehen lassen? "Sagt der Walfisch zum Thunfisch" ist eine außergewöhnliche Oper, die Themen wie Freundschaft, Zusammenhalt und die Kraft von Humor mit einer bezaubernden Mischung aus Musik und Erzählung vereint. Dieses Werk verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie und lädt dazu ein, die universelle Sprache der Musik in einem neuen Licht zu entdecken.