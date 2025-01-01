Schätze unterm Hammer
Wir begleiten 6-8 Teilnehmer bei ihrer mitreißenden Jagd nach dem Schatz im eigenen Haushalt. Verkaufen sie ihre mitgebrachten Gegenstände direkt zum angebotenen Festpreis an einen Händler im Panel (Antiquitäten- und Trödelhändler) - oder wagen sie das Abenteuer und geben es zu Johannes Wallow in die Auktion? Ein vollkommen neuer Trödel-Twist, der die Spannung immens erhöht! Der Zuschauer fiebert so bei jeder Auktion mit: Hätte der Teilnehmer besser das angebotene Geld der Händler genommen, oder macht er in der Auktion den großen Reibach?
