Scrubs - Die Anfänger

Meine neue Ära

Staffel 3Folge 2
Folge 2: Meine neue Ära

21 Min.Ab 6

Die Hochzeitspläne von Turk und Carla werden immer konkreter, die beiden haben sich sogar endgültig auf einen Termin geeinigt. Für J.D. bedeutet das, dass nun seine "Turk-J.D.-Junggesellen-Ära" vorbei geht. Deshalb beschließen die beiden Freunde, es ein letztes Mal so richtig krachen zu lassen. Doch als Turk zum großen Männerabend ausgerechnet Todd mitbringt, droht J.D., die legendäre Freundschaft zu Turk zu kündigen ...

