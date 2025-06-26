Seitenwechsel - Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen
Folge 5: Seitenwechsel
Die neue Ausgabe von "Seitenwechsel" ist die ideale Vorbereitung für ein herrliches Grand-Prix-Wochenende auf der Couch, aber noch mehr für alle, die über sowas eher den Kopf schütteln. Inhalt: Grissemann und Prohaska laden wieder ein zum Seitenwechsel, diesmal aber nicht zum Thema Fußball, sondern zu rasenden Autos mit rauchenden Motoren und qualmenden Reifen. Die Formel1 steht im Brennpunkt dieser Ausgabe von „Seitenwechsel“. Christoph Grissemann, der Mann mit dem Blick für die Schwächen der Menschen und Herbert Prohaska, der Experte für überhaupt alles, werden überprüfen, was Autorennen und Show gemeinsam haben. Dazu werden wie immer die Seiten gewechselt. Mal sehen, ob die Motorsportgrößen Showtalent beweisen und die Showstars was vom Sport verstehen. Die einen müssen wieder einen Sketch spielen, die anderen ihr Motorsportverständnis und ihre Geschicklichkeit beweisen. Als Gäste begrüßen die Gastgeber Grissemann und Prohaska diesmal unseren letzten Grand-Prix-Sieger Gerhard Berger und den Mr. Formel 1 im ORF, Ernst Hausleitner, auf der Sportseite. Auf der Showseite sind Tanz-, Humor- und Quizmasterin Caroline Athanasiadis und Comedy-Shooting-Star Lydia Prenner-Kasper zu Gast. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick