Sex & Crime
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Sex & Crime
Wir berichten über schockierende Sexualstraftaten, Beziehungsdelikte und Verbrechen aus Machtgier und Kaltblütigkeit. Wer sind die Täter, wer die Opfer und wie konnte es zu den schrecklichen Taten kommen? Wir zeigen Kriminalfälle aus den letzten Jahrhunderten – von der Meuchelmörderin im Jahr 1808 über Sex-Erpresser im 19. Jahrhundert bis hin zum ersten Serienmörder Österreichs.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen