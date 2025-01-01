Simsalabim Sabrina
Simsalabim Sabrina
Sabrina ist eine Hexe und endlich 13 - das heißt, sie muss auf die Hexenakademie. Zuerst freut sie sich, doch schon bald merkt sie, dass dort Halbhexen nicht gerade willkommen sind.
Simsalabim Sabrina: Eine Hexe drückt die Schulbank
Sabrina Spellman ist eine Hexe und fiebert schon lange auf ihren 13. Geburtstag hin. Endlich kann sie auf die Hexenakademie gehen und richtig hexen lernen. Doch als sie an der Schule ankommt, wird ihr das Leben schwer gemacht. Denn Halbhexen wie sie sind an der Hexenakademie nicht unbedingt willkommen.
Zauberhafte Figuren in der Hexenwelt
Sabrina Spellman ist die Hauptfigur der Serie Simsalabim Sabrina. Sie ist eine Halbhexe, da ihr Vater zwar ein Hexenmeister ist, ihre Mutter aber eine Sterbliche. Deshalb ist Sabrina bis zu ihrem 13. Geburtstag in der normalen Welt aufgewachsen und lernt erst gemeinsam mit den Zuschauenden die Hexenwelt kennen. In ihrem normalen Leben muss sie ihre Hexenkräfte verbergen - was ihr aber nicht immer leicht fällt.
Hilda und Zelda Spellman sind Sabrinas Tanten. Als Schwestern von Sabrinas Vater sind sie beide ebenfalls Hexen und besitzen Hexenkräfte. Hilda ist bereits 600 Jahre alt und Zelda sogar noch älter. Allerdings wurden sie vom Hexenrat für den Missbrauch ihrer Zauberkräfte bestraft und müssen ihr Leben im Körper von Teenagern verbringen.
Auf der Seite ihrer Mutter wird die Familie noch von Quigley, Sabrinas Onkel, ergänzt. Er ist ein Sterblicher und pflegt viele merkwürdige Hobbys. Er ist für Sabrina verantwortlich, da ihre Tanten beide wieder minderjährig sind.
Und dann ist da noch Salem. Er ist Sabrinas Katze. Allerdings ist auch er ein Hexenmeister, der mit einer Strafe belegt wurde. Und so muss der sarkastische Salem sich mit seinem Katzenkörper abfinden.
Sabrinas beste Freund*innen sind Harvey und Maritza. Und die beiden brauch sie auch wirklich - vor allen wenn sie mal wieder von ihrer Feindin Gemini gequält wird.
Die zauberhafte Zeichentrick-Serie Simsalabim Sabrina
Die Zeichentrick-Serie Simsalabim Sabrina ist eine Adaption der Realserie Sabrina - Total Verhext!. Die Geschichte rund um die Halbhexe Sabrina wurde schon häufig in verschiedensten Formen erzählt. Doch als Zeichentrickserie eignet sie sich perfekt für Kinder, da sie auch immer wieder Lehren über Freundschaft und das Erwachsenwerden erzählt.
Alle Folgen der ersten Staffel von Simsalabim Sabrina kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Darüber hinaus findest du auf Joyn aber auch noch viele weitere Serien für Kids. Viel Spaß beim Streamen!