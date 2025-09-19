Zum Inhalt springenBarrierefrei
So ein Theater

So ein Theater: Pension Schöller

ORF IIIStaffel 1Folge 22vom 19.09.2025
96 Min.Folge vom 19.09.2025

Eine der witzigsten Verwechslungskomödien aller Zeiten: Ein ehrbarer Gutsbesitzer will eine Irrenanstalt besichtigen – aus reinem Interesse, versteht sich. Sein Neffe wittert eine Chance, ihm im Gegenzug Geld für die eigene Geschäftsgründung zu entlocken. In seiner Not bringt er den Onkel kurzerhand in die Pension Schöller und verkauft die exzentrischen Gäste als Anstaltsinsassen. Der Onkel ahnt nichts, amüsiert sich köstlich – bis sich die "Irren" nach seiner Rückkehr plötzlich bei ihm zuhause wieder einfinden. Heinz Mareceks Kult-Inszenierung mit Maxi Böhm, Alfred Böhm, Cissy Kraner & Co. bleibt unvergessen. Besetzung: Maxi Böhm (Ladislaus Robitschek) Helly Servi (Ulrike) Birgit Machalissa (Paula) Elisabeth Danihelka (Ida) Kurt Nachmann (Schöller) Marianne Schönauer (Amelie) Alfred Böhm (Leo) Cissy Kraner (Wally) Inszenierung: Heinz Marecek Bildregie: Karl Stanzl Buch: Carl Laufs Wilhelm Jacoby Bildquelle: ORF

