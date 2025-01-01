So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex
1 StaffelAb 12
So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex
Guter Sex - was ist das eigentlich? In der zweiteiligen Doku-Reihe "So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex" geht Sex-Expertin Paula Lambert dieser Frage auf den Grund. An ihrer Seite - und zum ersten Mal im TV: ihr Mann Matthias. Auf einem Roadtrip quer durch Deutschland trifft das Paar Menschen, die für sich ein erfülltes Sexleben gefunden haben - oder anderen dabei helfen, erotische Höhenflüge zu erleben.
Genre:Selbstoptimierung, Erotik, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
12
