Soldaten im Einsatz
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Soldaten im Einsatz
Das Bundesheer schützt die österreichische Bevölkerung, unabhängig ob Angriffe von außen, Sicherheitsbedrohungen im Inneren oder bei Naturkatastrophen und großen Unglücksfällen. Und auch im Ausland leistet das Heer seinen Beitrag. Doch wie sieht die Arbeit der österreichischen Soldat:innen hinter den Kulissen aus? In „Soldaten im Einsatz“ erhalten die Zuschauer:innen hautnahe Einblicke in den anspruchsvollen Alltag der heimischen Soldat:innen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PULS 4