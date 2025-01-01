Sonja
1 StaffelAb 12
Sonja
Wer kennt das nicht? Ein Streit mit einem Menschen, der einem eigentlich noch am Herzen liegt, ist festgefahren. Nichts geht mehr. Niemand versteht einen ... Bei Sonja Zietlow können sich die "Streithammel" alles von der Seele reden und mit dem Publikum gemeinsam nach einer Lösung suchen. Sonjas Gäste sind jung, ihre Themen auch. In jeder Sendung melden sich mehrere Paare zu einem Thema zu Wort ...
Genre:Talk
Produktion:DE, 1997
12
Copyrights:© SAT.1