Folge 12: Eiskalte Verbrechen - Wenn Frauen töten
46 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12
Die SPIEGEL TV-Reportage "Eiskalte Verbrechen" berichtet in diesem Teil von Frauen, die zu Mörderinnen wurden. Zwei Expertinnen, die sich ihr ganzes Berufsleben mit Gewaltverbrechen beschäftigt haben, liefern im Gespräch mit der Journalistin Alexandra Pfeil Hintergrundinformationen und geben Einblicke in die Psyche der Täterinnen. Was muss passieren, dass Frauen töten? Und gehen sie anders vor als Männer?
