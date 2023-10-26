Eiskalte Verbrechen - Wenn Liebe tödlich endetJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 13: Eiskalte Verbrechen - Wenn Liebe tödlich endet
46 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 12
Die SPIEGEL TV-Reportage "Eiskalte Verbrechen" erzählt in diesem Teil die Geschichten von drei Frauen, die ihren Traum von der großen Liebe mit ihrem Leben bezahlten. Sie alle starben durch die Hand ihres Partners. Zwei Expertinnen, die sich ihr ganzes Berufsleben mit Gewaltverbrechen beschäftigt haben, liefern im Gespräch mit der Journalistin Alexandra Pfeil Hintergrundinformationen und geben Einblicke in die Psyche der Täter.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH