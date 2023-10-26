Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Eiskalte Verbrechen - Wenn Liebe tödlich endet

SAT.1Staffel 2022Folge 13vom 26.10.2023
Eiskalte Verbrechen - Wenn Liebe tödlich endet

Folge 13: Eiskalte Verbrechen - Wenn Liebe tödlich endet

46 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 12

Die SPIEGEL TV-Reportage "Eiskalte Verbrechen" erzählt in diesem Teil die Geschichten von drei Frauen, die ihren Traum von der großen Liebe mit ihrem Leben bezahlten. Sie alle starben durch die Hand ihres Partners. Zwei Expertinnen, die sich ihr ganzes Berufsleben mit Gewaltverbrechen beschäftigt haben, liefern im Gespräch mit der Journalistin Alexandra Pfeil Hintergrundinformationen und geben Einblicke in die Psyche der Täter.

