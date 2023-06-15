Tollhaus Penny-Markt - Offenbarung im DiscounterJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Tollhaus Penny-Markt - Offenbarung im Discounter
Folge vom 15.06.2023
Der Penny Markt auf der Reeperbahn ist viel mehr als ein Lebensmittelgeschäft. Ehemalige Kiezgrößen, einsame Rentnerinnen, Burlesque-Tänzerinnen, Partygänger, Obdachlose - sie alle treffen sich hier an der Kasse. Ehemalige Striptease-Tänzerinnen erzählen vor der Kühltheke von ihren glanzvollen Jahren und Clubbesucher prahlen von den Erlebnissen der vergangenen Nacht. Hier trifft man Menschen, wie man sie sonst nirgendwo findet. Skurril, lustig, anrührend.
