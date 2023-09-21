Abgerauscht! Wie Frauen der Weg aus der Sucht gelingtJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 14: Abgerauscht! Wie Frauen der Weg aus der Sucht gelingt
45 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12
Alkohol ist Deutschlands beliebteste Volksdroge. Auch viele Frauen rutschen immer häufiger in die Abhängigkeit. Betroffen sind nicht nur Menschen, die durch Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen wurden. Viele Suchtkranke führen ein scheinbar krisenfreies Leben. SPIEGEL TV-Autorin Kathrin Sänger erzählt die Geschichten von drei starken Frauen, deren Alltag viele Jahre von ihrer Alkoholabhängigkeit dominiert wurde.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH