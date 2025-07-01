Eine Reise von den USA nach KanadaJetzt kostenlos streamen
Sprintour
Folge 44: Eine Reise von den USA nach Kanada
44 Min.Ab 12
Nach einem gelungenen Roadtrip durch die USA fahren wir endlich in das Traumland Kanada. In Kanada sind die wilden Wohnmobil Stellplätze wunderschön. Allerdings startet unser Kanada Abenteuer nicht wirklich gut.
