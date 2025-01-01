Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Eine Sektenführerin mit bizarrem Katzen-Kult bringt ihre Anhänger in einen Strudel aus Isolation und Abhängigkeit. Ein Sexualstraftäter täuscht seinen Tod vor, verschwindet spurlos – und taucht Jahre später mit neuer Identität wieder auf. Eine Studentin verschwindet unter rätselhaften Umständen und wird tot in einem Wassertank auf einem Hoteldach gefunden: In der neuen achtteiligen True-Crime-Serie „Stimmen im Kopf – Stranger Crimes“ präsentieren Denise Hendersen und Pia-Rhona Saxe kuriose und rätselhafte Kriminalfälle, die aus ihrem beliebten True-Crime-Podcast bekannt sind. Neben der psychologischen Fallanalyse gibt es atmosphärische Nachstellungen und Experten-Einschätzungen.
Genre:Dokumentation, Krimi
