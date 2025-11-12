Storage Wars
Folge 24: Cash is King
21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
In Montebello kommt es zum Konkurrenzkampf zwischen Rene und Darrell. Denn Rene möchte den selbsternannten King endlich zu Fall bringen. Lisa hat währenddessen tatkräftige Unterstützung von ihrem kleinen Hund Cash. Zusammen stoßen die beiden auf ein wertvolles, antikes Siegel-Set.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC