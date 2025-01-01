Storage Wars
Die vier professionellen Aktionskäufer von Storage Wars suchen in den verlassenen Garagen nach verlorenen Schätzen, die sie gewinnbringend verkaufen können.
Ein Selbstlagerraum, im englischen auch Storage Locker, ist eine garagenähnliche Räumlichkeit, in denen Leute ihre ausrangierten Habseligkeiten aufbewahren können. Im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien gilt das Gesetz, dass nach drei Monaten ohne Mietzahlungen, die Besitzer der Lagerraumanlage das Recht haben, die Räume samt den Inhalten zu versteigern. Manche Geschäftemacher sehen in diesen Auktionen sogar ihren Weg zum Reichtum. Sie hoffen auf seltene Schätze und wertvolle Gegenstände, die sie in den Self-Storage-Einheiten finden wollen. Und genau um solche Leute geht es in der US-amerikanischen TV-Show Storage Wars.
Die Serie ist eines der erfolgreichsten Formate und ein Dauerbrenner beim Publikum. Mit bisher 14 Staffeln und über 300 Episoden gehört Storage Wars auch zu den langlebigsten TV-Formaten in den USA. Im Zentrum stehen dabei verschieden Geschäftemacher, die auf das große Los hoffen und dafür quer durch den Bundesstaat fahren und an unterschiedlichen Storage-Auktionen teilnehmen.
Kuriositäten, bunte Vögel und schräge Hunde
Die Serie begleitet einige dieser Geschäftemacher und ist hautnah mit dabei, wenn sie einen Schatz entdecken. Meistens aber werden die Schatzjäger enttäuscht und finden einen Haufen unbrauchbares Zeug vor. Jede Folge zeigt dabei die Auktion und das Durchrümpeln der verlassenen Garagen. Wenn etwas Besonderes gefunden wird, begleitet das Filmteam die Protagonisten mit zu einem Experten, der ihnen eine Preisvorstellung empfehlen kann. Dabei kommt allerhand Interessantes zum Vorschein und die Händler sind selbst von dem überrascht, was sie entdeckt haben.
Da sich die Anzahl der versteigerten Garagen in Grenzen hält, ist es nur logisch, dass sich die Geschäftemacher oftmals gegenseitig über den Weg laufen. Dabei entstehen freundschaftliche Rivalitäten und man lernt die gegenseitigen Schwächen kennen. Insbesondere, wenn zwei Händler an einer der verlassenen Garagen interessiert sind, kommt es zum erbitterten Bieterwettstreit. Während sich die Auktionäre Dan und Laura Dotson, auch bekannt als die American Auctioneers, freuen, schaut immer mindestens einer der Bieter am Ende doch in die Röhre.
Dabei lebt die Serie Storage Wars von ihren schillernden und polarisierenden Persönlichkeiten. Zu den wichtigsten Teilnehmern der Serie gehören Darrell Sheets und sein Sohn Brandon Sheets, Dave Hester, Ivy Calvin, Rene and Casey Nezhoda, sowie das inzwischen getrennte Paar Brandi Passante und Jarrod Schulz. Eines ist für jeden der Geschäftemacher klar: in erster Linie geht es um den eigenen Profit und die Suche nach verlorenen Schätzen. Freundschaft kommt später. In den vielen Folgen wechseln sich die Protagonisten meistens ab, so dass nicht in jeder Episode alle Händler zu sehen sind.
Zahlreiche Ableger und Spin Offs
Aufgrund der großen Beliebtheit, gibt es auch eine Menge Ableger der schrulligen Händler. Sogar über die Grenzen der USA hinaus, zum Beispiel in Kanada. Die Regeln sind dabei überall gleich - es ist jeder Trick recht, um in der Serie ordentlich Gewinn zu machen. Die bekanntesten Spin-Offs mit unzähligen Staffeln sind: Storage Wars – Geschäfte in New York, Storage Wars – Geschäfte in Texas, Storage Wars – Geschäfte in Kanada, Storage Wars – Geschäfte in Miami.
