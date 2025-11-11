Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Fantastischer Fang

Staffel 13Folge 19vom 11.11.2025
Folge 19: Fantastischer Fang

21 Min.Ab 12

Lisa verliebt sich bereits auf der Anfahrt in die Stadt San Bernardino - hier gibt es jede Menge zu entdecken. Ob das auch für die Auktion gilt? Ivy und Kenny streiten sich hingegen um den Titel "König der Auktion" - wer wird das Rennen machen?

ProSieben MAXX
