Storage Wars
Folge 17: Der Klang des Geldes
21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Auf der Auktion in Placentia setzen die Käufer auf unterschiedliche Strategien: Lisa arbeitet faktenbasiert, Ivy und sein Sohn halten nach wertvollen Objekten Ausschau und Rene schnappt im richtigen Moment zu.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC