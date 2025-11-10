Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 16vom 10.11.2025
21 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Brandi bringt ihre Freundin Danielle als Verstärkung mit zur Auktion. Während die beiden eine Fantasiereise wagen, taucht auch Barry in Begleitung zur Auktion in Riverside auf. Rene wird schließlich von seinem eigenen Lager überrascht ...

