Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Regel Nummer 1

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 8vom 06.11.2025
Regel Nummer 1

Regel Nummer 1Jetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 8: Regel Nummer 1

21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Ivy fährt zur Auktion ins Moreno Valley und hat Verstärkung im Gepäck. Auch Rene erscheint in Begleitung und freut sich auf vielversprechende Lager. Wird Neuling Lisa sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen können?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen