Storage Wars
Folge 8: Regel Nummer 1
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Ivy fährt zur Auktion ins Moreno Valley und hat Verstärkung im Gepäck. Auch Rene erscheint in Begleitung und freut sich auf vielversprechende Lager. Wird Neuling Lisa sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen können?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC