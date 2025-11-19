Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barrys neue Strategie

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 14vom 19.11.2025
21 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Rene ist unterwegs nach El Monte und möchte trotz Konkurrenz, seiner Positivität treu bleiben. Auch Brandy hat sich ein ehrgeiziges Motto gesetzt und versucht, ein vielversprechendes Lager mit Gesellschaftsspielen und Büchern zu ergattern. Barry ist von seiner neuen Taktik überzeugt und probiert möglichst oft zu punkten, während Ivy zielstrebig nach seinem Wunschobjekt, interessanten Arbeitswerkzeugen, Ausschau hält.

ProSieben MAXX
