Storage Wars
Folge 9: Geldregen in Montebello
21 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Die Auktion in Montebello ruft und Darrell ist besonders motiviert an einem seiner Lieblingsorte ein profitreiches Lager zu erobern. Sein Konkurrent Kenny interessiert sich für einen Raum, welcher von einem Zirkus-Vibe erfüllt ist, wohingegen Rene und seine Begleitung Casey über eine sensationelle Radiosammlung spekulieren. Lisa ist in ihren Entscheidungen zwiegespalten, doch ein Schnäppchen lässt sie sich nicht entgehen.
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC