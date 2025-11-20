Storage Wars
Folge 16: Schlüssel zum Erfolg
21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
In Huntington Beach kommt es wieder mal zu einem Konkurrenzkampf zwischen den Auktionshengsten Rene und Darrell. Durch unerbittliche Überbietungsaktionen versuchen sie sich gegenseitig in die Schranken zu weisen. Kenny freut sich derweil über sein anhaltendes Glück und bekommt tatkräftige Unterstützung von Lisa. Gemeinsam versuchen sie, voneinander zu profitieren und ein paar wertvolle Safes zu ergattern.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC