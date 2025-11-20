Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 16vom 20.11.2025
21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

In Huntington Beach kommt es wieder mal zu einem Konkurrenzkampf zwischen den Auktionshengsten Rene und Darrell. Durch unerbittliche Überbietungsaktionen versuchen sie sich gegenseitig in die Schranken zu weisen. Kenny freut sich derweil über sein anhaltendes Glück und bekommt tatkräftige Unterstützung von Lisa. Gemeinsam versuchen sie, voneinander zu profitieren und ein paar wertvolle Safes zu ergattern.

