Storage Wars
Folge 7: Rentables Date
21 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
In der rustikalen Stadt Fullerton stehen drei Lager zur Versteigerung bereit. Rene, der weibliche Begleitung mitgebracht hat, hofft auf einen vollen Erfolg - sowohl bei der Auktion als auch bei seinem Date. Brandi wird von einem Karton am Kopf getroffen, was sie als Zeichen interpretiert, und Darrell entdeckt eine außergewöhnliche Sammlung von Tabletts.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC