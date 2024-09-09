Story Zoo
Folge 2: Haustiere/Frühling
22 Min.Folge vom 09.09.2024
Toby und Pepper zeigen euch verschiedene Haustiere, wie Hunde und Katzen. Wisst ihr wie die Haustiere auf Englisch heissen? Toby und Pepper feiern den Frühling. Zusammen wollen sie eine Blumenzwiebel pflanzen – Nur, was brauchen sie, um die Blume zu züchten?
Copyrights:© 2024 StoryZoo B.V. All rights reserved