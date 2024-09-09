Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustiere/Frühling

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 2vom 09.09.2024
22 Min.Folge vom 09.09.2024

Toby und Pepper zeigen euch verschiedene Haustiere, wie Hunde und Katzen. Wisst ihr wie die Haustiere auf Englisch heissen? Toby und Pepper feiern den Frühling. Zusammen wollen sie eine Blumenzwiebel pflanzen – Nur, was brauchen sie, um die Blume zu züchten?

StoryZoo & Friends
