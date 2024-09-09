StoryZoo Abenteuer - Weltall
Folge 1: Erde/Mond
23 Min.Folge vom 09.09.2024
Toby, Bax und Pepper betrachten die Erde aus dem Weltraum. Was ist bloss als das Blaue auf der Erde? Und wie war das nochmal mit Tag und Nacht? Toby, Bax und Pepper betrachten den Mond aus dem Weltraum. Was sind das für Flecken auf dem Mond? Und wie gross ist der Mond und wie lange dauert die Reise dorthin?
Copyrights:© 2024 StoryZoo B.V. All rights reserved