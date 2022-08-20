Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Grillparty

sixxStaffel 6Folge 2vom 20.08.2022
Grillparty

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 2: Grillparty

24 Min.Folge vom 20.08.2022Ab 6

Grillen liegt an lauen Spätsommerabenden besonders hoch im Trend. Enie van de Meiklokjes zeigt deshalb, welche Köstlichkeiten dabei auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Egal ob klassisch oder kreativ: Dieses Party-Buffet lässt keine Wünsche offen.

