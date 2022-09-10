Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 5: Süßes im neuen Kleid
24 Min.Folge vom 10.09.2022Ab 6
Mit diesen Rezepten lässt Enie van de Meiklokjes die Herzen aller Naschkatzen höherschlagen: Neben ausgefallenen Donut- und Waffelrezepten präsentieren Enie und Mara eine leckere Biskuitrolle. Doch mit welchem Trick wird dieser süße Leckerbissen zum absoluten Party-Highlight?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx