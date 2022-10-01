Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Die Form macht's

sixxStaffel 6Folge 8vom 01.10.2022
Die Form macht's

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 8: Die Form macht's

25 Min.Folge vom 01.10.2022Ab 6

Enie van de Meiklokjes verleiht ihren Kuchenkreationen mit einer individuellen Form das gewisse Etwas. Dabei liefert sie mit spektakulären Kunstwerken echte Hingucker für jeden Anlass. Unterstützung erhält Enie von Online-Bäckerin Mara, mit der sie einen süßen Schlemmerturm auf den Tisch zaubert!

