sixxStaffel 6Folge 14
Folge 14: Süßes Fernweh

24 Min.Ab 6

Enie van de Meiklokjes holt sich die große weite Welt in ihre Küche und backt exotische Kuchen - quasi ein Sommerurlaub aus dem Ofen: Enies Pina-Colada-Torte kommt mit Kokossahne und Ananas. Ein süßes Stück Indien steckt im Mango-Cheesecake, verfeinert mit einem Minzpesto. Speed & Easy gemacht sind die fruchtigen exotischen Schnittchen. Und: Gast Stefanie Winkler aus Hamburg zeigt Enie mit ihrer köstlichen Milk-Tarte einen südafrikanischen Dessert-Klassiker.

