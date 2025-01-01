Sweet and Easy - Enie backt
Folge 14: Süßes Fernweh
24 Min.Ab 6
Enie van de Meiklokjes holt sich die große weite Welt in ihre Küche und backt exotische Kuchen - quasi ein Sommerurlaub aus dem Ofen: Enies Pina-Colada-Torte kommt mit Kokossahne und Ananas. Ein süßes Stück Indien steckt im Mango-Cheesecake, verfeinert mit einem Minzpesto. Speed & Easy gemacht sind die fruchtigen exotischen Schnittchen. Und: Gast Stefanie Winkler aus Hamburg zeigt Enie mit ihrer köstlichen Milk-Tarte einen südafrikanischen Dessert-Klassiker.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
6
